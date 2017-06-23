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23 Haziran 2017 13:36

Berber ve kuaförlerin çalışma saatine bayram esnekliği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Berber ve kuaförlerin çalışma saatine bayram esnekliği

23 Haziran 2017 13:36

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan berber ve kuaförlerin mesleki oda kararı ile Pazar günleri işyeri açmadıklarını ve bu denetimin zabıta birimlerince yapıldığını söyledi.


Bayram istisnası


Bayramların Anadolu halkı için önemli olduğunu bu vesile ile oluşan geleneklerin bulunduğunu bunlardan birinin de bayram öncesi insanların saç tıraşı olması gibi bir alışkanlığın bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bayramlar birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve paylaşmanın birer vesiledir. Özü bireyler arasında dostlukların kurulması, küskünlüklerin giderilmesidir. Bayramda en güzel elbiseler giyinilir ve temiz olmaya özen gösterilir. Bu vesile ile bayram öncesi berberlerde bir yoğunluk yaşanır. Genelde çalışma saatleri mesleki oda tarafından belirlenen berber ve kuaförler geçtiğimiz Pazar işyerini açmalarına izin verilmiştir. Aynı şekilde hafta içerisinde saat:22.00 kapatılması gereken berber ve kuaförler bayram tıraşı vesile ile saat sınırlaması kaldırılmıştır. Özellikle teravi sonrası tıraş olmak isteyenler bulunmaktadır. Belediye olarak bizde bu güzel geleneğin devamı ve vatandaşların talebi üzerine bayram gününe kadar gece zabıta ekiplerimizce çalışma saatinde esneklik sağlanmıştır“ dedi.


Özellikle teravi sonrası tıraş olmak isteyenler


Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, berber ve kuaförlerde mesleki oda ile birlikte genel temizlik, kullanılan malzemelerin temizliği gibi konularda denetim yaptıklarını hatırlatarak, iyi bayram dilekleri temennisin de bulunduğunu sözlerine ekledi.




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