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24 Haziran 2017 10:52

Berberlerde bayram yoğunluğu

Kayseri’de Ramazan Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Berberlerde bayram yoğunluğu

24 Haziran 2017 10:52


Her bayram gelenekselleşen berberde tıraş olma adeti Ramazan Bayramı öncesi arife günü de gerçekleşiyor. Müşterilerini bayrama hazırlamaya çalışan berberlerde bayramın bereketi ve yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın her zaman olduğu gibi bereketiyle geldiğini söyleyen berber Hidayet Ulusoy, ellerinden geldiğince vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Ulusoy, “Her bayram olduğu gibi bayram öncesi yoğunluğumuz var. müşterilerimizi yakışıklandırmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bayram öncesi hazırlıkları tamamlamak için vaktimizi boş geçirmiyoruz. Bayram bereketi her zaman olduğu gibi sardı dört bir yanı. Bütün esnafımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Müşterilerimize, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Bayram öncesi berbere gelmenin gelenek olduğunu dile getiren müşteriler ise, “Bayram öncesi traş olduk. Daha önceden olsak bile gelenek oldu arife günleri de geliyoruz. Bayramda haliyle berberde tıraş olmak daha güzel oluyor” dedi.


Berberler arife günü yoğun mesaisine devam ediyor.




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