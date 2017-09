Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin temeli atıldı

Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin temel atma törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önemli olanın hayır duası alabilecek hizmetler yapmak olduğunu belirterek sözlerine başladı. Her makamın geçici olduğunu ifade eden Başkan çelik, “Görev başında iken eşiniz, dostunuz selam verenleriniz çok olur. Önemli olan daha sonrasında yönettiğiniz o insanların hayır dualarını alabilmek ve rahmetle anılmaktır. Dua almak, rahmetle anılmak için de iz bırakacak eserler yapmak gerekir. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Erciyes projesiyle kent ekonomisine katkı sağlayan projeler ödülü aldık. Allah Özhaseki Bakanımızdan razı olsun. Onun döneminde başlayan bir projeydi. Şimdi hayırla anılıyor. Biz de göreve geldiğimizden bugüne kadar bir yandan standart belediyecilik hizmetlerini yaparken, bir yandan da iz bırakacak büyük projeler hazırlıyor ve bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin bugün itibarı ile 700 noktada çalıştığını ve bu projelerin toplam yatırım bedelinin 1 milyar TL olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sadece bu sene 600 milyon lirada fazla sıcak parayı bu projeler vasıtasıyla piyasaya verdiklerini söyledi. Kayseri için tarihi bir gün yaşandığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine iz bırakacak, yıllar sonra bile hepinizden hayır duaları almayı umduğumuz bir projenin temelini atacağız. Şehrimize ekonomik değer katan binlerce kişiye iş kapısı açan 3 Organize Sanayi Bölgemiz, bir Serbest Bölgemiz ve bir de Teknoloji Geliştirme Bölgemiz var. Buraları düşünüp hayata geçirenlerden Allah razı olsun. Buralarda, teknolojik, ticari ve sınai faaliyetler yapılıyor. Binlerce kişi çalışıyor, ekonomik değerler üretiliyor ve şehir topyekun büyüyor, kalkınıyor. Bu sayede göç veren değil göç alan bir şehir oluyoruz. Hemşehrilerim de ekmek parası için gurbet illere gitmeyerek doğduğu topraklarda doyuyor, mutlu oldukları yerde yaşıyorlar. İşte, en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak, her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomimize aktaracak, 1 milyar TL büyüklüğünde bir projenin temelini atmak için buradayız.”

Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesiyle Kayseri’de kötü kokuya da neden olan farklı bölgelerdeki sağlıksız koşullarda bulunan ahırların bir araya getirileceğini ifade eden Başkan Çelik, konu ile ilgili her kişi, kurum ve kuruluştan görüşler alarak projeyi bu noktaya getirdiklerini belirtti. 5,5 milyon metrekarelik bir büyüklüğe sahip olan bölge ve tahsis işlemleri hakkında da açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, “Burada farklı büyüklüklerde 800 besi ahırı arsası oluşturulacak. Tüm alt yapı Belediyemiz ve bağlı kuruluşlar tarafından yapılacak. Burada karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri ve hayvan kliniği olacak. Hayvan atıklarının toplanması ve bertaraf işini Büyükşehir olarak biz yapacağız. Bu atıkları değerlendirmek için Biogaz Santrali kuracağız. Et ve et ürünleri ihtisas OSB’sini de bu bölgeye yakın bir yerde planlıyoruz. İnşallah, Mayıs-Haziran aylarına kadar buradaki parselleri hak sahiplerine teslim edebileceğiz. Burada, ihale yolu ile, üreticileri bir yarışa sokarak fahiş fiyatlara çıkaracak bir satış modelini uygulamayacağız. Sabit ve tek bir metrekare fiyatı belirledik. Öncelikle gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için talep toplama işi başlattık. Sonrasında gelen arsa büyüklüğü sayısı taleplerine göre kura çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Metrekare fiyatları 50 TL+KDV olacak ve ödemesi de %20’si peşin, kalanı 24 taksitle yapılacak. Kesinlikle spekülatif kar amaçlı satış yapmayacağız. Belli sürede inşaata başlama, yine belli bir sürede de işletmeye geçme şartı koyacağız. İleriki yıllarda dualar alacağımızı umduğumuz iz bırakacak Beydeğirmeni Besi Bölgemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanında yeni projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Vali Kamçı, Avrupa’nın en büyük alanlarından birisi olacak olan besi bölgesinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

“Kayseri mükemmel bir şehir”

Törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da konuşmasında Kayserililerden övgüyle söz etti. Şanlıurfa Belediye Başkanı olduğunda ilk kez Kayseri’ye geldiğini ifade eden Fakıbaba, “Arkadaşlarımızla geldik ve sağ olsun Mehmet Özhaseki Başkan bizi heyecanla dolaştırdı. Bende de bir heyecan başladı ve Şanlıurfa’da bu heyecanla çalıştım. Bu yüzden Kayseri’nin bende hatırası vardır. Şanlıurfa’da bir memur gelince nerelisin diye sorduğumda Kayseriliyim derse Allah’a şükür derdim. Çünkü Kayserililer çok samimi, dürüst, vizyonlu ve Allah’ından korkan insanlar. Sizlerle gurur duyuyorum. Kayseri, insanıyla, şehriyle, gelişmesiyle mükemmel bir şehir. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i çok iyi anladığını ifade eden Bakan Fakıbaba, “Masanın iki tarafında da bulundum. Şehir çok temiz; ama hayvancılık rahatsız ediyor. Bir taraftan şehri temizlemek lazım, bir taraftan da insanların ekmek parasını düşünmek lazım. Bu proje bu anlamda önemli. Sayın Başkan’ı kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi hedefimiz İnsanları doğdukları yerde mutlu etmektir. Bu tesisin çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

"Büyükşehir Kayseri’de kalkınmanın öncüsü"

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’ye her geldiğinde temeller atıp, açılışlar yaptıklarını belirtti ve “Allah bu ülkede bu güzellikleri eksik etmesin” şeklinde konuştu. Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesinin çok önemli bir proje olduğunu belirterek Başkan Çelik’i tebrik eden Bakan Özhaseki, “Hepimize düşen ona yardımcı olmak ve bu işi desteklemektir. Hem şehir temizlenecek hem de hayvancılarımız burada daha iyi ortamda üretim yapacak. Birçok insan da burada iş edinecek. Kayseri’de belediyecilik yılladır iyi bir şekilde yapılıyor. Kayseri’nin yaptığı diğer belediyelerin gelemediği bir nokta var. Bunlar da şehri geleceğe taşıyacak, ekonomiye can verecek projeler. Erciye böyle bir projedir. Beydeğirmeni projesi de böyle bir projedir. Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi kalkınmanın öncüsü durumunda. Bize de düşen bu projelere destek olmak ve sonuna kadar omuz vermektir” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven’in dualarıyla Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin temelleri atıldı.