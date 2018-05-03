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03 Mayıs 2018 10:41

Beydeğirmeni hızla ilerliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde çalışmalar hızla ilerliyor.

Beydeğirmeni hızla ilerliyor

03 Mayıs 2018 10:41

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni bölgesine giderek çalışmaların son durumunu yerinde gördü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin ve ülkemizin en büyük besi bölgesi olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, çalışmaları takip etti ve bürokratlardan gelinen noktaya ilişkin bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmalarının hızla ilerlediği Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde talepleri alınan hak sahiplerine kısa sürede kura çekilerek parsellerin verileceğini ve yatırımların başlayacağını belirtti.


Beydeğirmeni Besi Bölgesi 5,5 milyon metrekare bir alanı kapsıyor. Bu alanda 800 besi parseli planlandı ve bu parsellerin talep sahiplerine verilmesiyle 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırımın yapılacağı Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin her yıl Kayseri piyasasına 800 milyon TL katkıda bulunması öngörülüyor.




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