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21 Haziran 2018 11:59

Beydeğirmeni hızla ilerliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Beydeğirmeni hızla ilerliyor

21 Haziran 2018 11:59

Başkan Çelik, yol ve kavşak çalışmalarıyla parselasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden biri olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne gitti. Besi bölgesinde yapılan çalışmaları takip eden Başkan Mustafa Çelik, ilgili bürokratlarıyla birlikte harita ve projeler üzerinde incelemeler yaptı.


Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi’nde yapılmakta olan 52 kilometrelik yol, kavşak çalışmaları, altyapı ve parselasyon çalışmalarının son durumunu yerinde gören Başkan Mustafa Çelik, besi bölgesinin en kısa zamanda üretime kazandırılacağını kaydetti.


Beydeğirmeni Besi Bölgesi 5,5 milyon metrekarelik bir alanda kuruluyor. 5,5 milyon m2’lik alanın yaklaşık 2 milyon m2’sinde yol, yeşil alan, sosyal donatı alanları, ticari alanlar vb. olacak. Kalan alanda farklı büyüklüklerde 800 besi ahırı arsası oluşturulacak ve 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin tüm altyapısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor. Besi bölgesinde ahırların yanı sıra karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri ve hayvan kliniği olacak. Hayvan atıklarının toplanması ve bertaraf işini Büyükşehir Belediyesi yapacak ve bu atıkları değerlendirmek için Biogaz Santrali kurulacak. Beydeğirmeni Besi Bölgesi Kayseri’nin geleceğine yapılmış en önemli yatırımlardan birisi olacak. En az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine aktaracağı tahmin ediliyor. Beydeğirmeni Projesi’nin yatırım bedeli 1 milyar TL’yi bulacak.




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