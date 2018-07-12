Beydeğirmeni Projesi’nde önemli adım

Bölgeye yatırım yapacak olan hak sahiplerinin yerlerinin belirlenmesi amacıyla birinci etap kura çekimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kısa sürede Beydeğirmeni Bölgesinde üretimin başlayacağını belirtti ve kura çekiminin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi’nin birinci etap kura çekimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’in kura çekimi ve sonrasına ilişkin açıklamalarının ardından 183 katılımcının yerlerinin belirleneceği kuralar çekildi. Kura çekimi, büyüklüklerine göre 6 grupta yer alan parseller için ayrı ayrı yapıldı.

“Kayseri’nin üretim üssü olacak”

Kura çekimini ve Beydeğirmeni Projesi’ni değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, rutin belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirirken Kayseri’yi büyütecek ve ekonomiye katkı sunacak projeler de gerçekleştirdiklerini ifade ederek Beydeğirmeni Projesi’nin de bu anlayışının sonucu olan en önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

Beydeğirmeni bölgesinin Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden birisi olacağını ifade eden Başkan Çelik, “Beydeğirmeni Besi Bölgesi 5,5 milyon metrekarelik bir alanda kuruluyor. 5,5 milyon m2’lik alanın yaklaşık 2 milyon m2’sinde yol, yeşil alan, sosyal donatı alanları, ticari alanlar vb. olacak. Kalan alanda farklı büyüklüklerde 800 besi ahırı arsasında 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin tüm alt yapısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor. Besi bölgesinde ahırların yanı sıra karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri ve hayvan kliniği olacak. Hayvan atıklarının toplanması ve bertaraf işini Büyükşehir Belediyesi yapacak ve bu atıkları değerlendirmek için Biogaz Santrali kurulacak. En az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine aktaracağını tahmin ediyoruz. Beydeğirmeni Projesi’nin yatırım bedeli 1 milyar TL’yi bulacak” dedi.

Kura çekenlerle sözleşme imzalanacak

Beydeğirmeni bölgesinde parselasyon işlemlerinin tamamlandığını ve tüm tapular verilebilir hale geldiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, ulaşımı olmayan bir parselin de kalmadığını söyledi. Bölgedeki yol çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde KASKİ’nin de alt yapıyı tamamlayacağını kaydetti. İlk etap kura çekiminde yerleri belli olan tüm hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kura gününden itibaren katılımcılarla 15 gün içinde sözleşme imzalanacağını belirtti.