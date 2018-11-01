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Bilal Başacıkoğlu ilk golünü attı

Kayserispor’un 23 yaşındaki başarılı oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Kayserispor'un 23 yaşındaki başarılı oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu'nun performansı her geçen hafta artarak devam ediyor. Sezon başında Hollanda ekiplerinden Feyenoord takımından transfer edilen ve yeteneği ile dikkat çeken Bilal, Kayserispor formasıyla ilk resmi golünün Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında dün Pazarspor'a attığı şık golle kaydetmiş oldu.


Sezonun ilk iki maçında oyuna sonradan dahil olan Bilal Başacıkoğlu ardından son 8 haftada ise Süper Ligde sahaya ilk on birde çıktı. İlk 11'de çıktığı 8 maçın 5'inde 90.dakika oynayan Bilal, 3 maçta ise oyundan ikinci yarılarda çıktı. Süper Ligde 10 maçta forma giyen Bilal Başaçıkoğlu 702 dakika saha kaldı.


Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Pazarspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Bilal Başaçıkoğlu güzel oyununu 52.dakikada attığı şık golle süsledi.

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