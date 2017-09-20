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20 Eylül 2017 11:17

Bilal Erdoğan Melikgazi İletişim Merkezi’ni Gezdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretinde MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ’Nİ gezerek Mimer’in görevleri, uygulaması ve çalışma tekniği hakkında bilgiler aldı.

Bilal Erdoğan Melikgazi İletişim Merkezi’ni Gezdi

20 Eylül 2017 11:17


Kurumlaşmanın En İyi Göstergesi İletişim Merkezleri


Melikgazi Belediye çalışmalarını çeşitli gezi ve mesleki toplantıların vesilesi ile bilgi sahibi olduğunu ve bu neden ile çalışmaları hem basından hem de sosyal medyadan takip ettiğini belirten Bilal Erdoğan, MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ’NİN iyi bir örnek olduğunu çünkü kurumlarda iletişim ve halkla ilişkilerin önem arz ettiğini söyledi.


Kamu kurum ve kuruluşların da iletişim kopukluğunun başarısızlığının sonuç itibari ile hizmetin eziyete dönüşeceğini ifade eden Bilal Erdoğan “Melikgazi Belediyesinin hemşerileri ile iç içe olmuş ve günün getirdiği teknolojik gelişmeler ile de bunu daha da güçlendirmiştir. İletişim merkezi çok işlevli bir uygulamaya dönüştürülmüş. En önemlisinin ise KURUMLAŞMANIN EN İYİ GÖSTERGESİNİN İLETİŞİM MERKEZLERİ olduğunu bundan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ve ekibini kutluyorum” dedi.




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