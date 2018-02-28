Bilgi Yurdu Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, dernek binasında yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlete ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin konuşan Öztürk, fabrikaların satılması yerine yenileme ve modernizasyon çalışmalarının yapılarak rekabet güçlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Öztürk, “1926 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın da arasında olduğu 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması kabul edilemez bir durumdur. Devlete ait şeker fabrikalarının yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılarak rekabet güçlerinin artırmak yerine, satılmalarını doğru bulmuyoruz. Önceki yıllarda Taksan, Çinkur, Güneşli Tarım, Yahyalı Tarım, Et Balık ve Sümerbank Fabrikalarının satılmasının ilimize ve ülkemize olumsuz etkilerini unutmadık” ifadelerini kullandı.

Bilgi Yurdu Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini izleyen süreçte şeker pancarı üretimimiz sistematik olarak azalacaktır. Şeker pancarından çok ucuza elde edilebilen, DNA’sı değiştirilmiş mısırla üretilen tatlandırılmış zehirlerin gıda ürünlerimizde daha çok yer bulacağından büyük endişe duyuyoruz” dedi.