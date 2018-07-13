Etkinlikler kapsamında ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezleri bilim yuvaları haline geliyor.

Kayseri Bilim Merkezi, Yaz Bilim Kamplarında gerçekleştirilen etkinlikleri şehrin tamamına yaymaya devam ediyor. Uygulama kapsamında ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezlerinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde de bilimsel etkinlikler yapıldı. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirecek olan etkinlikler gelecek hafta Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi’nde devam edecek.