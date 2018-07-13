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13 Temmuz 2018 11:11

’Bilim İçin Her Yerde’ sloganı ile ilçeler bilim yuvaları haline geliyor

Kayseri Bilim Merkezi, "Bilim İçin Her Yerde" sloganıyla bilimsel etkinlikleri ilçelere taşımaya yaz döneminde de devam ediyor.

’Bilim İçin Her Yerde’ sloganı ile ilçeler bilim yuvaları haline geliyor

13 Temmuz 2018 11:11

Etkinlikler kapsamında ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezleri bilim yuvaları haline geliyor.


Kayseri Bilim Merkezi, Yaz Bilim Kamplarında gerçekleştirilen etkinlikleri şehrin tamamına yaymaya devam ediyor. Uygulama kapsamında ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezlerinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.


Kayseri Bilim Merkezi tarafından Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde de bilimsel etkinlikler yapıldı. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirecek olan etkinlikler gelecek hafta Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi’nde devam edecek.




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