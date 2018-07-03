Bilim kampları sürüyor

Bilimi çocuklara sevdirmek amacıyla düzenlenen Astronomi ve Yaz Bilim Kamplarına 9-14 yaş grubu öğrenciler katılıyor.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından yaz dönemi boyunca gerçekleştirilecek olan yaz bilim kamplarında 3 gün boyunca farklı disiplinlerde belirlenen 15 ayrı atölye ve etkinlik çalışmaları yapılacak. 9-14 yaş grubu öğrencilerin katıldığı kamplar Temmuz ayı boyunca 4 dönem halinde gerçekleştirilecek. Eğlenceli ve öğretici bilim dolu 3 günlük sürede, paylaşımcı, üreten, yenilikçi, tasarımcı, araştırmacı, hayal kurabilen, becerikli çocukların yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kayseri Bilim Merkezi Astronomi Okulu’nda ise yıldızların oluşumlarından, evrenin derinliklerindeki galaksilere kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.