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27 Haziran 2018 10:50

Bilim Merkezi, Türkiye’nin gözdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından şehrimize kazandırılan Bilim Merkezi, şehir dışından da ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Bilim Merkezi, Türkiye’nin gözdesi

27 Haziran 2018 10:50

Kayseri Bilim Merkezi’ni, Eskişehir Bilim ve Deney Merkezi ile Sabancı Uzay Evi’nden de bir heyet ziyaret etti.


Kayseri ve bölgesine hitap eden ve Anadolu’nun bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi’ni Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Bilim ve Deney Merkezi ile Sabancı Uzay Evi çalışanlarından oluşan 12 kişilik bir ekip de gezdi.


Yapılan ziyarette Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan sergi alanları, atölyeler, Türkiye’nin en büyük gökevi olan planetaryum alanı ve buralarda gerçekleştirilen eğitim ile atölye faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.




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