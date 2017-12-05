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05 Aralık 2017 11:50

Bilim Merkezi UNİCEF toplantısında

UNİCEF tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Toplantısı’na Kayseri Bilim Merkezi de katıldı.

Bilim Merkezi UNİCEF toplantısında

05 Aralık 2017 11:50

Toplantıda Bilim Merkezi’nde çocukların eğitimine ilişkin yapılan çalışmalar anlatıldı.


UNİCEF tarafından İstanbul’da yapılan toplantıya UNİCEF, İçişleri Bakanlığı ve belediyelerden yetkililer katıldı. Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla yapılan toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi’nin çocuk odaklı hizmetleri de gündemdeydi.


Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin, katılımcılara Bilim Merkezi’nde okul öncesi çağdan başlayarak çocuklara yönelik yapılan eğitim etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler sundu.




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