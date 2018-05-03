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03 Mayıs 2018 10:57

Bilim Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Toplantısı Yapıldı

Bilimsel sergi ve aktivitelerle bilime katkı sunan Kayseri Bilim Merkezi, farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Bilim Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Toplantısı Yapıldı

03 Mayıs 2018 10:57

Bu kez Bilim Merkezi’nde öğrencilerin katılımıyla Birleşmiş Milletler toplantısı yapıldı.


Kayseri Bilim Merkezi’nde 60 lise öğrencisinin katılımı ile MUN organizasyonu gerçekleştirildi. Birileşmiş milletlerin içerik ve şekil olarak kopyası olan MUN (Model of United Nations) organizasyonunda öğrenciler dünya gündemindeki konuları tartışarak bu sorunlara çözüm önerileri sundular.


Organizasyon için Kayseri Bilim Merkezi’nin planetaryumu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, atölyeleri ise komisyon salonları oldu. Öğrenciler genel kurul ve komisyonlarda iki gün boyunca çalışma yaptılar. 4 farklı komitede çalışan öğrenciler farklı ülkeleri temsil ettiler ve bu ülkelerin dünya gündemindeki değişik konularla ilgili görüşlerini aktardılar.




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