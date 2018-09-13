Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından KAYSO'ya Ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirenTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımı ile OSBÜK bölge toplantısının Kayseri'de yapılıyor olmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte iş dünyasının içinden,konusunda uzman bakan ve bakan yardımcılarının görev almalarının sanayiciler olarak kendilerininileriye dönük umutlarını artırdığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Sayın Bakan Yardımcımızın da içimizden biri olması bizleri son derede memnun etti. Ben kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi

Ülkenin geçtiği ekonomik sıkıntılardan Kayseri'ni de etkilendiğini ancak her şeye rağmen güzel işlere imza atıldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Geçtiğimiz 8 ay içerisinde Kayseri olarak ihracatımızı Türkiye ortalamasının üzerinde artırdık. Katma değeri yüksek ürünlere daha da ağırlık vermeye çalışıyoruz. Erciyes Teknopark'tan 24 milyon dolarlık yazılım ihracatı gerçekleştirdik. Bizlerin gayreti, sizlerin de desteği ile çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de Marmara Bölgesi dışında yeni üretim havzalarına ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin yeni üretim havzası olarak iç Anadolu'nun en öncelikli olması ve yerli otomobil yatırımının mutlaka İç Anadolu'ya yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda Bakan Yardımcısı Büyükdede'den destek talebinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, OSBÜK Bölge Toplantısı için Kayseri'ye geldiklerini belirterek, toplantı hakkında bilgi verip, ev sahipliği yapmalarından dolayı tüm Kayserili sanayicilere teşekkür etti.

Ülkenin zor durumlardan geçtiğini belirten Kütükçü, “Bu süreçten en çok etkilen kesimin başında sanayiciler gelmektedir. Bu süreçleri daha öncede farklı şekillerde yaşadık. Onları nasıl atlattıksa bu sıkıntılı süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Ülke olarak üretim yapmaktan başka şansımız olmadığını biliyoruz. Bugünde sıkıntıları yerinde sanayicilerimizle görüşüp konuşmak ve gerekli adımları atmak üzere buradayız. Ev sahipliğinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yıllardır odalarda görev yapan birisi olarak kardeş bir kurumda olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, “İnanıyorum ki Türkiye sanayicilerin önderliğinde hep istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Sanayiciler çok uzun ömürlü işletmeler kurarlar. Ellerini taşın altına koyan kesimdir. Bugünde bu işletmelerin devamlılığını sağlamak üzere mücadele veriyoruz. Türkiye'nin mihenk taşı bence sanayicilerimizdir. Dolayısı ile bugün Türkiye'nin nadide illerinden birisi olana Kayserimizin sanayicileri ile birlikte olmaktan da son derede mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.