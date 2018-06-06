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06 Haziran 2018 13:58

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Kayseri Şeker ziyareti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişleri ve İl Müdürü, Kayseri Şeker’i ziyaret etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Kayseri Şeker ziyareti

06 Haziran 2018 13:58


Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlık Müfettişi Dr.Mesut Cemil İşler, Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezini ve Kayseri Şeker’e ait Tarımsal ıslah ve uygulama arazileri ile Ar-Ge serasında incelemelerde bulunarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan Kayseri Şeker’in Ar-Ge başarılı ve örnek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, AR-GE Müdürü Hülya Herdem, Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Araştırmacılarından Erkan Aslantas da hazır bulundular.




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