Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Kayseri Şeker ziyareti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlık Müfettişi Dr.Mesut Cemil İşler, Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezini ve Kayseri Şeker’e ait Tarımsal ıslah ve uygulama arazileri ile Ar-Ge serasında incelemelerde bulunarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan Kayseri Şeker’in Ar-Ge başarılı ve örnek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, AR-GE Müdürü Hülya Herdem, Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Araştırmacılarından Erkan Aslantas da hazır bulundular.