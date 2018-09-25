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Bilim Şenliği Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Bilim Merkezi vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geleneksel hale getirilen Kayseri Bilim Şenliği'nin 3.'sü 28-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Kayseri Bilim Şenliği' 28 Eylül Cuma günü başlayacak. 30 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan Bilim Şenliği'nde birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirilecek.


TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 3. Kayseri Bilim Şenliği'nde 100'e yakın atölye, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve farklı temalarda etkinlikler yapılacak. 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Bilim Şenliği ücretsiz olarak hizmet verecek.

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