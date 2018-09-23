Bin 300 kişilik aşure dağıtıldı

Kurşunlu Parkında yapılan aşure dağıtımına katılan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, birlik ve beraberliğin her zaman olması gerektiğine değinerek: “Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli var. 1 milyona yakında başka ülkelerden olan yakın misafirlerimiz var. Bunların büyük çoğunluğu da Müslümandır. Bugün burada Afganistanlı kardeşlerimiz ile dayanışma derneğinin bir etkinliğini yapıyoruz. biliyorsunuz Müslümanlar için Ramazan, Kurban ve ondan sonra Muharrem ayı var. Burada maksat hem dini inançlarını yerine getirmek hem de bir araya gelmektir. Bizler de yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak mağdur ve mazlumlara kadar biz bakıyoruz. Kayseri'de 80 bin Suriyeli ve 20 bine yakın da yabancı öğrenci var. Bunlara bazen mülteci bazen de sığınmacı deniyor. Biz misafir demek suretiyle biz hepsini misafirperverlik anlayışı ile kucaklıyoruz” dedi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin Kurucu üyesi Zakira Hektar da, bir sosyal uyumluluk projesi başlattıklarını ve etkinlikle beraber önyargıları kırmak istediklerini belirterek: ”Bizim amacımız zaten gönüllü olarak çalışmaktır. Bizler sosyal sorumluluk projesini başlattık. Türkiye'de yaklaşık 3 milyondan fazla mülteci bulunduran ülkelerden bir tanesidir. İster istemez mülteci artı ve ön yargılar da çok arttı. Bizler önyargıları kırmak adına sosyal uyum projesini başlattık. Kaynaşmayı ve önyargıları kırmak adına bunları yapıyoruz. Bugün 1300 kişiye aşure dağıtmayı planlıyoruz. 1 hafta öncesinden bunları planlayarak 30 kişilik bir ekip ile beraber çalıştık. Barışçıl bir yaşamı sürdürebilmek için bu tür organizasyonlara ihtiyaç var. Mülteci mülteciyi sevmiyor ve yerel halk için de sorun oluyor. Şuan mülteci krizi yaşanıyor. Bunlar yaşanmasın kötü olaylar olmasın. Hepimiz barışçıl bir şekilde kardeşçe yaşamayı öğrenelim diye bu tür organizasyonlar çok önemlidir” diye konuştu.