Bin Yıllık Tohumlar Kocasinan Topraklarında Filizlenecek

Kocasinan Belediyesi, bölgedeki çiftçilerin kadim bir geçmişi bulunan ata yadigarı siyez buğday üretimini yaygınlaştırmak üzere yeni bir projeye daha imza attı. Hasanarpa Mahallesi'nde 18 dönüm arazi üzerinde siyez buğday tohumunu toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin Türkiye'ye model olacağını belirterek, sağlıklı nesiller oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine destek olduklarını söyledi.

Sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine her zaman destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'da, tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda bölgesel kalkınmaya dönüşecek bir politika oluşturduk. Bu kapsamda bünyemizde faaliyet gösteren Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş (KAYÇEV) aracılığıyla yenilikçi belediye olarak yapmış olduğumuz uygulamayla gelecek nesiller için tohum ektik. Geçmişi 1000 yıl öncesine dayanan ve genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayı, hem bölge çitçimizin geçim kaynağı, hem de sağlıklı nesillerin yetişmesi için ön adım olacaktır. Tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını şimdi de siyez buğdayıyla devam ettiriyoruz. Projemiz sayesinde önümüzdeki yıllarda elde edilecek tohumlar çiftçilerimize dağıtılacaktır. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model olacak niteliktedir. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, proje ile Kocasinan'ın tarımsal alanda yeni bir potansiyele kavuşturacaklarını vurguladı. Çolakbayrakdar daha sonra mibzer adı verilen tohum ekme makinasına siyez buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Başkan Çolakbayrakdar'ın başlatmış olduğu bu hamle Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkaran çiftçi kadınlardan tam not aldı.

Projeyle verimi yüksek olan siyez buğday üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.