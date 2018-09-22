Bingöl Ticaret'ten bin 500 kişilik aşure ikramı

Serçeönü mahallesinde bulunan mağaza önündeki aşure ikramına, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ve vatandaşlar katıldı. Edilen duanın ardından dağıtılan bin 500 kişilik aşure, kısa süre içerisinde tükendi.

Bingöl Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bingöl, burada yaptığı açıklamada, "Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde Bingöl Ticaret olarak vatandaşlarımıza bin 500 kişilik aşure ikram ettik. Bugün bizi yalnız bırakmayan protokol üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bingöl Ticaret olarak 36 çalışanımızla vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.