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17 Eylül 2017 11:00

Biniciliği seven gelin, düğün öncesinde gelinlikle ata bindi

Kayseri’de, biniciliği seven gelin, düğün öncesinde Sultan Sazlığı’nda ata binerek fotoğraf çektirdi.

Biniciliği seven gelin, düğün öncesinde gelinlikle ata bindi

17 Eylül 2017 11:00


Hayatını Samet Kolsuz ile birleştiren ve ata binmeyi çok seven Sude Kolsuz, düğün fotoğrafı çektirmek için geldiği Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’ndeki Sultan Sazlığı’nda gelinliği ile birlikte ata bindi. Gelin Sude Kolsuz, "Ata binmeyi çok seviyorum. En mutlu günümde Sultan Sazlığına fotoğraf çektirmek için gelmiştik. Burada ata binmek istedim ve bu keyfi yaşadım" diye konuştu.


Düğün törenlerinde doğal ve nostaljik ortamları tercih eden Sude ve Samet Kolsuz çifti, Develi ilçesinde de faytonla turladı.




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