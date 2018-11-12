Birinci Amatör Küme U19 Ligi 4.Hafta

Birinci Amatör Küme U-19 Liginde oynanan Talasgücü Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler Muhammet Ülker, Burak Bulut, Murat Yakut
Talasgücü Belediyespor U19: Semih Bahar, Uğur Taşpınar, Melih Faruk Demir, Eray Eker, Yakupcan Yazgan, Ali Avcı, Kaan Haydar Şahin, İsmail Işık, Mustafa Erkoç, Batuhan, Dursun Erdem Yıldız
Hacılar Erciyesspor U19: Batuhan Temür, Burak Polat, Yunus Emre Bayrak, Batuhan Murat Çobanoğlu, Saim Murat, Burak Kalkan, Buğrahan Karagöz, Eyüp Çeliksoy, Ahmet Dalcı,Orhan Uzun, Fevzi Tecir