İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birinci Amatör Küme U19 Ligi 4.Hafta

Birinci Amatör Küme U-19 Liginde oynanan Talasgücü Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler Muhammet Ülker, Burak Bulut, Murat Yakut


Talasgücü Belediyespor U19: Semih Bahar, Uğur Taşpınar, Melih Faruk Demir, Eray Eker, Yakupcan Yazgan, Ali Avcı, Kaan Haydar Şahin, İsmail Işık, Mustafa Erkoç, Batuhan, Dursun Erdem Yıldız


Hacılar Erciyesspor U19: Batuhan Temür, Burak Polat, Yunus Emre Bayrak, Batuhan Murat Çobanoğlu, Saim Murat, Burak Kalkan, Buğrahan Karagöz, Eyüp Çeliksoy, Ahmet Dalcı,Orhan Uzun, Fevzi Tecir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.