İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletçiler, Nevşehir'den Erciyes'e 131 kilometre pedal bastı

Yaz boyunca bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapan Erciyes, bu kez Uluslararası Kapadokya Tur’a katılan sporcuları ağırlıyor.

Yaz boyunca bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapan Erciyes, bu kez Uluslararası Kapadokya Tur'a katılan sporcuları ağırlıyor.


Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Velo Erciyes iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Erciyes'te tamamlandı. Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 10 takımdan 65 sporcu müsabakanın 2. gününde Nevşehir'den başlayıp, İncesu ve Develi'yi aşarak, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2.200 metresindeki Tekir Yaylası'na pedal bastı. 131 kilometrelik etapta usta pedalcılar kıyasıya mücadele etti.


Nevşehir-Erciyes etabını Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı'ndan Mustafa Sayar birinci, Vino Astana Motors takımından AlexeyVoloshin (Kazakistan) ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov (Kazakistan) üçüncü oldu.


Yarın son etabı koşulacak olan Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun final etabı Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak finişe ulaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.