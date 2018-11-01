Biyolojik göletli yaşam alanı Türkiye'ye örnek oluyor

Yaptığı proje ve çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İçerisinde biyolojik göletin de yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocasinan Belediyesi, bu çalışması ile Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek oluyor. Rekreasyon alanı hakkında bilgi edinmek isteyen diğer belediyelerin yetkilileri, alanı ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

Kayseri'nin belediyecilikte yaptığı uygulamalarla Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak çalışmamızın, diğer belediyeler tarafından duyulması ve bunun örnek olarak alınması bizleri mutlu etti. Kayseri belediyecilikte yaptığı uygulamalarla Türkiye'ye her zaman örnek olmuş ve önderlik etmiştir. Bizlerde bu özelliği yaşatıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “En önemli işlerimizin başında, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları gündelik yaşamları içerisinde mutlu kılacak yaşam alanları inşa etmek geliyor. Bu çerçevede Kayseri'de bir ilk olan çalışmamız, hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Yeni yaşam alanında; 7'den 70'e herkesin keyifli vakit geçireceklerine inanıyorum. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için yeni ve farklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde 4 bin metrekare alan içerisinde, biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı hızla şekilleniyor. Kayseri'de bir ilk olan sosyal yaşam alanı; 7'den 70'e herkese hitap edecek. Oturma teraslarının da yer aldığı yaşam alanın içerisinde; sporseverler için yürüyüş yolu, çocuklar için oyun alanı, büyükler için ise rahatlıkla dinlenebilecekleri pergolalar, banklar ve kamelyalar yer alacak.