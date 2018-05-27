"Boğazköprü’nün kokusunu, havalimanı aldı"

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, seçim atmosferinin yaşandığı şu günlerde yerel idarelerdeki görevlerine devam ettiklerini söyleyerek, halkın sorunlarına her zaman değineceklerini kaydetti. Kayseri Erkilet Havaalanı’nın oluşum itibariyle sıkıntılı bir bölgede olduğunu kaydeden Yücel, o bölgede ahırlar olduğu için kötü bir kokunun bulunduğunu kaydetti.

Her yıl Kayseri’ye gelen turist sayısında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Yücel, Kayseri Havalanı’na gelen turistin aklında kötü kokunun kaldığını söyledi. Yücel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Havalanımız, öncelikle askeri alan içerisindedir. İkinci aşamada bir köy ahalisinin ve hal kompleksinin üzerinden Kayseri’ye iniş yapan bir turist getiren güzergahtadır. Biz bu güzergahların değiştirilip değiştirilmeyeceği çok geniş bir düşüncedir. Şunu söylüyoruz, bu köyde bulunan ahırlar, kuşlar, sinekler Kayseri Havalimanı’nın cidden muzdarip olduğu konuların başında geliyor. Kayseri’de eskiden boğaz köprüden girdiğimizde bir koku hissedince ’Kayseri’ye giriş yaptık’ derdik. Çünkü buralarda ahırlar vardı. Havalimanı çevresinde ahırlar var. Dolayısıyla bir koku geliyor. Bende bu konudan muzdabirim. Kayseri olmadığı kadar dibe vurmuş bir turizm akımına sahiptir. Kayseri’ye turist gelmiyor. Kayseri’ye gelen bir takım turistler karayolu ile Kapadokya’ya gidiyor. O turistin aklında bir koku kalıyor."