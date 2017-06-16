Boğazlıyan muhtarlarından Başkan Akay’a tebrik ziyareti

Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve yeniden seçilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay’ı tebrik ettiler.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki mahalle muhtarları, Kayseri Pancar Kooperatifi’nin 64. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Hüseyin Akay’ı ziyaret etti. Başkan Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Genel Müdürü yardımcılarından Hulusi Yüksel de hazır bulundu.