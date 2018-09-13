Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 12 Kampanya için kireç ocağı ateşlendi

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve Kampanya döneminin başlangıç günü olarak kabul edildiği için çalışanlar ve yöneticiler açısından önem arz eden Kireç ocağı ateşleme etkinliği Dualar eşliğinde kesilen kurban sonrasında büyük bir coşku içerisinde yapıldı.

500 metreküp kapasiteli Boğazlıyan Şeker Fabrikası Kireç ocağının ateşlenmesi esnasında, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcılarından Sırrı Doğanlı, Kazım Duygulu, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Koordinatörü Mustafa Şafak, Ziraat Koordinatörü Mustafa Gökhan Gülek, Kayseri Şeker Fabrikası İşletme Koordinatörü Burak Karaaslan Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ibrahim Dayı ve çalışanlar hazır bulundular.