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Boğazlıyan Şeker Fabrikasında pancar alımları başladı

Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 12’nci kampanya dönemi başladı.

Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 12'nci kampanya dönemi başladı.


Geleneksel olarak her yıl düzenlenen kampanya dönemi açılışı dualar ve tekbirler eşliğinde kesilen kurban sonrasında büyük bir coşku içerisinde yapıldı.


Kampanyada fabrikaya ilk pancar getiren, Mustafa Özgül, Recep Bilir ve Nurullah Karaca isimli üç çiftçiye Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından bilgisayar hediye edildi.


Açılışa; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı,Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcılarından Sırrı Doğanlı,Kazım Duygulu, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Mustafa Gökhan Gürek, İşletme Koordinatörü Mustafa Şafak, Kayseri Şeker Fabrikası İşletme Koordinatörü Burak Karaaslan, çiftçiler ve çalışanlar katıldı.

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