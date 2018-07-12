Boğazlıyan İlçe heyetinde; Kaymakam Davut Sinanoğlu ile birlikte Müftü Mehmet Güler, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, Yamaçlı Belediye Başkanı Turan Demirbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Bayram Eroğlu ve Ahmet Afşar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı İbrahim Tamer, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncer Bozyokuş, Ticaret Oda Başkanı Öcal Öcalan, Esnaf Oda Başkanı Sinan Yazılıtaş, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hatip, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zekeriya Tuncer, Köy ve Mahalle Muhtarları ile birlikte İlçeyi temsilen yaklaşık 100 kişilik heyet yer aldı.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu ziyaret esnasında yapmış olduğu konuşmada; "Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker’in bünyesine katılmasından dolayı Boğazlıyan İlçe heyeti olarak Tüm Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK temsilcileri, Muhtarlar ve Boğazlıyan İlçesi protokolü ile birlikte Boğazlıyan İlçesi adına Turhal Şeker Fabrikasında Kayseri Şeker yöneticilerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılı olmalarını diliyoruz.

Ülkemiz için Şeker Pancarı tarımı ve Şeker sektörü stratejik öneme sahiptir. Bu sektörde yer alan fabrikalar ve diğer kurum ve kuruluşların başarılı bir şekilde idare edilmesi, verimli çalışmaları, katma değer oluşturmaları ve en önemlisi çiftçinin emeğinin karşılığını bulması önem arz etmektedir. Bu manada bugün sektöründe önemli bir aktör olan ve Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında sergilenen başarı, çiftçiyi önceleyen yönetim anlayışı, Turhal Şeker Fabrikasında da tekrar edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Turhallılar da emin olsunlar ki Turhal Şeker Fabrikası artık emin ellerdedir. Bu anlayış içerisinde Turhal Şeker fabrikasının yeniden gelişerek Şeker sektöründe önemli aktörlerden olacağına inanıyoruz.

Kayseri Şeker’in Ülkemiz ve Bölge ekonomisine katkısı herkes tarafından bilinmektedir. Boğazlıyan ve Kayseri Şeker’in bir bütün olduğunu ve Turhal Şekeri de bu bütünün yeni bir parçası olarak gördüğümüzü Turhal Şeker Fabrikasına İlçe heyeti olarak gelmek suretiyle bunu ifade etmek istedik" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yapmış olduğu konuşmasında Boğazlıyan İlçe heyetinin ziyaretlerinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Boğazlıyan heyetine katılanların işlerin yoğun olduğu bu zamanda işlerini güçlerini bırakarak Turhal Şeker Fabrikasına kadar ziyarete gelerek bize destek vermelerini buraya verilen değerin bir ifadesi olarak görüyoruz. Bu ziyaretler bizim de duymuş olduğumuz bir heyecanın yansımasıdır.

Bizler de burada çalışmakta olan personelimizin azmini heyecanını gördükçe işin doğrusu sorumluluğumuzun daha fazla arttığını hissediyor ve daha fazla heyecan duyuyoruz. Bu nedenle işimizi başarma konusunda daha büyük bir gayret içerisinde olmaya çalışıyoruz. Sizin bu davranışlarınız da bizim heyecanımıza heyecan katıyor. Girmiş olduğumuz ağır yükün altından sizlerden aldığımız bu destekle başarıyla kalkacağımıza inanıyoruz."

Boğazlıyan heyetinin ziyareti esnasında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililerde hazır bulundular.