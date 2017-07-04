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04 Temmuz 2017 16:05

Bohba imha uzmanını gördüler telefonlara sarıldılar

Kayseri’de İl Müftülüğü yanında bulunan sahipsiz çanta, bomba imha uzmanı ekipler tarafından kontrol edilirken, meraklı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan cep telefonu ile görüntü çekti.

Bohba imha uzmanını gördüler telefonlara sarıldılar

04 Temmuz 2017 16:05


Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan İl Müftülüğü binası yanında bulunan bir ağacın dibinde sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çantayı güvenlik şeridine alırken, alınan güvenlik önlemi ile birlikte vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı ekibin gelmesinin ardından cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, uzman ekibin incelemesinin ardından çantadan DVD player olduğu belirlendi.


Öte yandan uzman ekip çantaya müdahale ederken çevredeki meraklı vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.




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