Bohba imha uzmanını gördüler telefonlara sarıldılar

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan İl Müftülüğü binası yanında bulunan bir ağacın dibinde sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çantayı güvenlik şeridine alırken, alınan güvenlik önlemi ile birlikte vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı ekibin gelmesinin ardından cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, uzman ekibin incelemesinin ardından çantadan DVD player olduğu belirlendi.

Öte yandan uzman ekip çantaya müdahale ederken çevredeki meraklı vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.