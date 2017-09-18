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18 Eylül 2017 14:04

Bomba gibi patlayan düdüklü tencere korkuttu

Kayseri’de, bomba gibi patlayan düdüklü tencere evin mutfağına zarar verirken, ev sahibi Mustafa Kaman, "Mutfağımızda bomba patlamış gibi oldu" dedi.

Bomba gibi patlayan düdüklü tencere korkuttu

18 Eylül 2017 14:04


Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde oturan Mustafa Kaman, düdüklü tencerede yemek pişirmek istediklerini ve ocağa koyarak oturma odasına geçtiklerini söyledi. Yaklaşık 15 dakika sonra mutfaktan gelen patlama sesi ile irkildiklerini söyleyen Mustafa Kaman, "Patlama sesi sonrasında koşarak mutfağa girdik. Mutfağımız bomba patlamış gibi oldu. Masa ve camlar kırılmış, kolona sanki mermi isabet etmiş gibi zarar verdi. Yerler ve tavanlar düdüklünün kapağı nedeniyle zarar görmüş. Yuvarlar olan kapat balonlaşmıştı" dedi.


Mustafa Kaman, "Evinde düdüklü bulunduran insanlar daha dikkatli olmalı. Cana da gelebilirdi. Mutfakta birisi olduğu takdirde ölümcül kazalar da olabilirdi" diye konuştu.




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