Borç Yapılandırma yaptıranlar için ilk taksit tarihi 15 Ekim 2018 son gün

Vergi borcu yapılandırması ilk taksitinin 15 gün daha uzatılmasının bir fırsat olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, belediye alacakları gibi alacaklarının yeniden yapılandırıldığını, sıra taksit ödemelerine gelindiğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi, 6552 sayılı Kanun'la bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında Emlak ve çevre temizlik vergisi borçları ile bunlara bağlı vergi cezalarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için çeşitli ikramlarda bulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Yapılandırma kapsamına ilk taksitini ödemeye gelen mükelleflerine de çay ve kahve ikramında bulunuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, vergi borçlarının yapılandırılmasında ilk taksitlerini ödemek isteyen vatandaşların bu süre içinde başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.