Borç Yapılandırmaya yoğun ilgi

Özellikle ilçe sınırları içerisinde emlak, çevre ve reklam ile ilan vergi mükelleflerin borçlarını yapılandırarak ödemek için veznelerde kuyruk oluşturduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, borç yapılandırmasına yoğun ilgi gösterilmesinde belediye yatırım ve hizmetlerin büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Borç yapılandırmasında bu hassasiyette, Melikgazi de yatırım ve hizmeti gören ve faydalanan mükelleflerin yapılandırmaya ve borçlarını yatırmaya koştuğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vergilerini borçlandırma yaparak yatıranların vatandaşlık görevini yerine getirdiklerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.