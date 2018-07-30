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30 Temmuz 2018 12:17

Borç Yapılandırmaya yoğun ilgi

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 18 mayıs 2018 günü Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 31 Temmuz 2018 günü son bulacak borç yapılandırmasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Borç Yapılandırmaya yoğun ilgi

30 Temmuz 2018 12:17


Özellikle ilçe sınırları içerisinde emlak, çevre ve reklam ile ilan vergi mükelleflerin borçlarını yapılandırarak ödemek için veznelerde kuyruk oluşturduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, borç yapılandırmasına yoğun ilgi gösterilmesinde belediye yatırım ve hizmetlerin büyük katkısı olduğunu kaydetti.


Borç yapılandırmasında bu hassasiyette, Melikgazi de yatırım ve hizmeti gören ve faydalanan mükelleflerin yapılandırmaya ve borçlarını yatırmaya koştuğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vergilerini borçlandırma yaparak yatıranların vatandaşlık görevini yerine getirdiklerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.




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