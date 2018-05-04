Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticari ve sınai ilişkilerin gelişmesi konulu görüşmede, yapılacak işbirliklerinin iki ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacağı konusu dile getirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Bosna Hersek Brçko Distrikt Heyetini ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, Yönetim Kurulu adına tüm misafirlere teşekkür etti.

Başkan Nursaçan, "Kayseri OSB Türkiye’de yer alan 326 OSB arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Kayseri OSB 1200’ün üzerinde işletme, 70 bin çalışan ile örnek bir Organize Sanayi Bölgesidir" diyerek şu bilgileri verdi:

"Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin Dış Ticaret ile gelişeceğini inanıyoruz. Türk Ticaret Merkezlerinin sayısının artması ile Kayseri’nin ticaret merkezi olma özelliği daha da gelişecek. Bosna - Hersek’te, Brçko’da kurulacak olan merkezin Avrupa ülkelerine açılacak bir kapı olacağına inanıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerimizle ilişkilerin gelişmesi konusunda her şeyi yapmaya hazırız. Dubai ve Bosna Hersek’te açılacak olan Türk Ticaret Merkezleri öncelik verdiğimiz bölgelerdir."

Bosna Hersek Brçko Distrikt Başbakanı Damir Bulçeviç ise Kayseri gibi gelişmiş bir sanayi şehrini, Organize Sanayi Bölgesini tanımaktan ve burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Brçko’nun Avrupa’ya açılan bir kapı olup, ilişkilerin güçlenmesi ve kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezi için üzerlerini düşen ne varsa yapılacağını belirtti.

Başkan Nursaçan; "Türkiye ile Bosna Hersek ve Brçko arasındaki ilişkiler sadece iki ülkenin geçmişini ve bugününü anlatmakla kalmayıp, ortak tarihimiz ve medeniyetimize ışık tutan kültür birliğinin yapı taşlarını oluşturmalıdır. Bosna Hersek ile Türkiye daima kardeş kalacaktır" diye konuştu.

Başkan Nursaçan’ın konuşmasının sonrasında Bosna Hersek Brçko Distrikt Başbakanı Damir Bulçeviç; Brçko’daki yatırım fırsatları ve destekler hakkında bilgiler verdi.

Brçko heyeti,Kayseri OSB’nin büyük projelerinden olan, Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kayseri OSB İtfaiye, Atık Su Arıtma Tesisi, Güneş Enerji Santralini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan başkanlığında oluşan bir heyet, Nisan 2018 ayı içerisinde Bosna Hersek ve Brçko’ya giderek, mahallinde inceleme ve temaslarda bulunmuştu.