Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç Vali Kamçı’yı Ziyaret Etti

Vali Kamçı tarafından Valilik girişinde karşılanan Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra konuklarını makamında ağırlayan Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ziyaretin Kayseri ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Bosna Hersek’in tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin olduğu bir ülke haline geldiğini ifade eden Vali Kamçı, bu anlamda iki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeyde tutmanın önemine değindi.

Sayın Büyükelçinin Kayseri’de iş adamları ile görüşüp ticari ilişkilerin gelişmesi için ne yapılabilir konusunda görüş alış verişinde bulunacağını belirten Vali Kamçı, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ise Bosna Hersek ve Türkiye’nin her zaman kardeş ilişkileri sürdürmeye devam ettiğinin altını çizerek, Türkiye’ye desteklerini hiçbir zaman esirgemediği için teşekkür etti.

İki ülke liderleri arasında güzel bir dostluk ilişkisi olduğunu ifade eden Büyükelçi Sadoviç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu nedenle de benim Türkiye’de her zaman her yerde kapım açık oluyor. Ben de Türkiye’de kendimi ülkemdeymişim gibi hissediyorum. Bizim kültürel ve tarihi bakımdan ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye ihtiyacımız var. Dünyanın bu bölgesi dinamik bir bölge. Türkiye’de bu dinamik bölgenin lideridir. Böyle bir dostumuz olduğu için biz çok şanslıyız.”