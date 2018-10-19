Bosna Hersek'in Hadzici Belediyesi heyeti Kayseri'de

Hacılar Belediyesi'nin Bosna Hersek'teki kardeş belediyesi Hadzici Belediyesi heyeti Kayseri'ye geldi.

Hadzici milletvekili Eldar Comor, Hedzici Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ile birlikte Hadzici heyeti, kardeş belediye olan Hacılar Belediyesini ziyaret etti.

Heyeti karşılayan Hacılar Belediyesi Başkan Vekili Bilal Özdoğan, "Ülkemize hoş geldiniz. Bosna Hersek ve Türkiye dost ve kardeş ülke, Biz de kardeş belediye olarak Hadzici Belediyesini kardeş belediye olarak seçmekten mutluluk duyuyoruz. Sizleri ağırlamaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bu gün inşallah güzel Türkiyemizin güzel şehri Kayseri ve Hacılar ilçemizi sizlere tanıtmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Sizin kardeşliğinizi dostluğunuzu bakışlarınızdan hissettiğimi belirtmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Özdoğan, Hadzici heyetine Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde bulunan maket üzerinde şehir hakkında bilgiler verdi. Verilen bilgiler sonrasında heyet Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Hadzici heyetini karşılayan Vali Yardımcısı Mustafa Çek, "Kayserimizin Hacılar ilçesi ile kardeş olan belediyemizin temsilcileri ile birlikte olmaktan sevinç duyuyoruz. Ülkemizdeki bir çok belediyenin Bosna Hersek'teki belediyelerle kardeş belediye olduklarını biliyorum. Boşnak kardeşlerimizle yüzyıllara dayanan ortak tarihi ve kültürel birlikteliğin yanında daha önemlisi dini birlikteliğimiz var. Biz sizleri kardeş olarak görüyoruz" dedi.