’Şunu şuradan al, şunu şuradan sat’ dediğim 5 milyarlık satın alma içinde 1 TL bulun istifa ederim" dedi.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret etti. Ertekin, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.

27 Aralık tarihinde Boydak Holding’e CEO olarak atandığını ifade eden Alpaslan Baki Ertekin, "15 yıldır genel müdürlük son bir yıldır CEO’luk yapıyorum. Gönül rahatlığı içinde şunu söylüyorum; benim olduğum yerde hırsızlık olmaz, benim olduğum yerde arsızlık olmaz, benim olduğum yerde namussuzluk olmaz, benim olduğum yerde israf olmaz, benim olduğum yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmaz. Ben bunu gönül rahatlığı içinde söylüyorum" diye konuştu.

"TMSF beni 27 Aralıkta bu göreve getirdi. Burada görev yapan insanların buradaki bütün külfetlere katlansınlar. 7/24 burada olsunlar, Cumartesi-Pazar evine gitmesin. En profesyonel şekilde burayı yönetsin, en iyi metotlarla burayı yönetsin. Sonuna kadar bu düşüncedeyim" ifadesinde bulunan Ertekin şunları söyledi:

"Ama iş o şirketlerin menfaatlerinden istifa etmeye geldiğinde ise kuru ekmek yenmesi isteniliyor. Şu anda Boydak Holdingin bünyesindeki 35 şirketin, 14 tane şirketten 7’i ilk 500’ün içinde. HES Kablo 2 milyar ciro yapıyor. Bu gün İstanbul’da, Ankara’da Bursa’da 2 milyar ciro yapan şirketlerin genel müdürleri en lüks otomobillere biniyor. Merkez Çelik 1 milyar 600 milyon TL ciro yapıyor. 15 araç alınmış deniliyor. Bu araçların alındığı tarih 6 Aralık. Ben 27 Aralık tarihinde göreve geldim.

Her şeye zaman perspektifinde bakılmalı. Boydak Holdingde benim 6. ayım, çok hızlı olaylara nüfuz ettik ve şirketi yönetebiliyoruz. Ama normalde bir iki ayda nüfuz edilebilecek kadar küçük bir yapı değil. 35 tane farklı yapılarda sektörler ve genel müdürler bulunuyor. Lokasyon olarak Diyarbakır, Bursa, Adapazarı, İstanbul, yurt dışında Rusya’da üretim tesisi, Amerika’da depo, Ukrayna’da fabrika var.

Genel müdürler ile haftada bir defa toplantı yapıyoruz. Biz gelmeden önce iş güvenliği işi şirketin bünyesinde yapılıyormuş. Çok eskiden yine dışarıdan alınıyormuş ama sakıncaları görüldükten sonra şirketin bünyesine doktorlar alınmış, iş güvenliği uzmanları alınmış, mühendis arkadaşlar eğitilmiş . Ama bir gün gelinmiş ki eskiden olduğu gibi bunun dışarıdan alınacağı söylenmiş. Dışarıdan gelen insanlar fabrikalara vakıf değiller yeterince verimli olamadılar. Maliyetler artmış. Bana bir çalışma yapılmasını istedim. Maliyetleri konusunda benden önce yapılan bir işti. Maliyetlerine baktık ve ciddi bir fark vardı. Hızlı bir şekilde sözleşmede iptal maddesi varsa iptal hükümlerini işletin ve hızlı bir şekilde bunu sonlandırın talimatını verdim. Firma İstanbullu bir firma, neden Kayseri’den de bir firma bulunmamış diye de dedim. Fark bu kadar yüksekti ki o firma İstanbul değil Kayseri firması bile olsaydı bu şirketin menfaatleri gereği sözleşmeyi feshedip yine işi kendi bünyemizde yapalım derdim ve bu talimatı verdim. Her sözleşmenin bir fesih koşulu var. Bir veya iki haftalık bir süreci var. Ben her süreci her böyle ayrıntıda takip edebilecek kadar çok zamanım yok. O konuyu konuştum, fesih edilmesini istedim.

7 binden fazla tedarikçi var. Aklımı tedarikçi listelerini canlı tutmak için kullanacaksam vay Boydak Holdingin haline. Arkadaşlarıma sordum, çalıştığımız o firmanın ortaklarından bir tanesi FETÖ ile iltisaklı imiş. Fakat şirketin tüzel kişiliği üzerinde herhangi bir soruşturma, araştırma yok. İşin kötü tarafı da ortaklardan birinin değil de şirketin tüzel kişiliği üzerinde dava olsaydı o kadar büyük bir çıkmaza girecektim ki, çünkü o adamların yaptığı camı tedarik edecek ikinci bir cam firması yok. Maalesef tek kaynak bu adamlar. Şirket ile ilgili bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Yetiştirmek zorunda olduğum ürünler ve siparişlere yapılacak olan camı tek yapan tedarikçi.

Normalde 5 milyar TL satın alma yapan bir grubun başına CEO olarak geliyorsunuz. 6 ayım dolu dolu doldu. Herhangi bir genel müdüre ‘şunu şuradan al, şunu şuradan sat’ demiş miyim. Bakın 5 milyarlık satın almada 1 TL’lik böyle satın alma bulun istifa ederim. İlgilendirmiyor beni. Ağaç kovuğundan çıkmadık. Tedarikçi değişikliği risktir. Bu gün Boydak Holding’de insanlar mutlu refah ve huzur içinde. Çünkü hayatlarında ilk defa kendilerini dinleyen bir CEO var, hayatlarında ilk defa işçi kardeşini adam yerine koyup iftar yapan bir CEO var."