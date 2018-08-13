Bu tamamen Türk’ün duruşuyla ilgilidir” dedi.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holding tarafından düzenlenen ‘İstikbalini Tasarla’ Mobilya Tasarım Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Holding binasında düzenlenen törende konuşan Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, döviz hareketliliğiyle ilgili olarak, “Bugün itibariye şu yaşadığımız şeyin ekonomik gerekçeler ile ilgisi olmadığını, bunun toptan bir ekonomik savaş olduğunu herhalde herkes anlamıştır. Bunun artık iç siyaset malzemesi yapılabilecek, ben öyle sanmıyorum ama Türkiye’de ekonomiyi yöneten insanların beceriksizlikleri ile ya da almaları gerektiği halde almadıkları tedbirlerle izah edilecek tarafının herhalde anlaşıldığını düşünüyorum” dedi.

Ertekin, “Biz petrol varilinin 30 dolar olduğu ve aynı dönemde cari açığın yüzde 10’lara yaklaştığı dönemleri yaşadık. O dönemlerde bile ur üzerinde bu kadar baskı olmadı. Bütün muhalif literatürü de tarayarak karşınıza çıktım. Geçen ay cari açık açıklandı ve bütün muhalifler ‘Son 47 yılın bütün kazanımları kayboldu, 1 yıl içerisinde 20 milyar dolar cari açık arttı’ dediler. Cari açığın geldiği nokta yüzde 6’dır. Oysa biz yüzde 10’ları gördük. Bugün petrol 70 dolar. Cari açığın yüzde 10 olduğu dönemde petrol fiyatı varil başına 130 dolardı. Niye petrolden örnek veriyorum? Maalesef bizim cari açığımızın 2 tane temel sebebi var. Bir tanesi enerji ihtiyacımızı giderebilmek için başvurduğumuz hammaddeler, 2’incisi de maalesef ithalata dayalı sanayi ve üretim rejimimiz var. Boydak Grubunda bile 3 tane endüstriyel şirketimiz var. Bunlardan 2 tanesi tamamen ithalata dayalı büyüme sergiliyorlar. Türkiye’nin en büyük üreticisi olan HES Kablo yılda 100 milyon dolara yakın ihracat yapıyor, 350 milyon dolardan fazla ithalatı var. Üretiminin tamamına yakını ithalata dayalı aldığı ürünler ile gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“Gün, tarafınızı belli etme günüdür”

Siyasilerin aldığı yanlış kararlardan veya ihmallerinden dolayı bunları yaşamadıklarını kaydeden Ertekin, “Bir şeyin altının kalın kalın çizilmesi lazım. Gün, tarafınızı belli etme günüdür. Hesaplaşma günü değil, ç siyaset malzemesi yapma günü değil. Bugün siyasilerin yapmadıkları herhangi bir ihmallerinden dolayı, aldıkları yanlış bir karardan dolayı bunları yaşamıyoruz. Çünkü öyle olsa ekonomik göstergeler bunu destekler. Bunun destekleyecek bir ekonomik gösterge yok. Dün Türkiye’de işsizlik yüzde 10’duda bu sabah uyandık yüzde 20’yemi çıktı. Dün Türkiye’de cari açık yüzde 4 buçuktu, bu sabah uyandık bu sabah uyandık yüzde 12’yemi çıktı. Dün şirketler karlılık oranını açıkladılar, ikinci çeyreği yüzde 7.2 ile kapattık da dün bir hesap yaptık bizim büyümemiz eksilere mi döndü. Bunların hiç biri yok” şeklinde konuştu.

“Bu tamamen Türk’ün duruşuyla ilgilidir”

‘Bugün yaşıyor olduğumuz şeyin ekonomik gerekçelerle izahı yok. Bu tamamen Türk’ün duruşuyla ilgilidir’ diyen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Ben bunları karından konuşmuyorum. Birileri gibi sosyal medyada ahkam keserek söylemiyorum. Elimin altındaki donelerle, 15 bin tane çalışan 35 tane şirket ve Kayseri’nin en büyük holdingini yönetirken gördüğüm verilerle söylüyorum. Bugün yaşıyor olduğumuz şeyin ekonomik gerekçelerle izahı yok. Bu tamamen Türk’ün duruşuyla ilgilidir. ‘Rahibi bırakacaksın’ diyorlar. Burası muz cumhuriyetimi? Kim bunu sineye çekebilir. Eğer birilerini bırakmak bu kadar kolaysa o zaman sende Halk Bankası’nın genel müdür yardımcısını bırak. Adam bugün tutuklu olduğu suçla ilgili olarak, suç istinat edildiği tarihten itibaren 6 kere Amerika’ya giriş çıkış yapmış. Madem suçluydu ilk seferinde neden tutmadın da 7’incisinde tuttun. Burada hamasetle, siyasetle ilgisi yok. Günün sonunda hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkenin bizlere sağladığı nimetlerin hepsinde de fazlasıyla istifade ediyoruz. Gün, nimetlerinden istifade ettiğimiz memleketin külfetlerine katlanma günüdür. Bu sabahtan beri mailime şirkette çalışan arkadaşlardan ‘Biz ne yapabiliriz’ diye mailler geliyor. Yapılacak te şey şudur. Bunun rasyonel bir gerekçesi olmadığı için psikolojiye oynanıyor. Panik olmamak lazım. Dün gece ABD’de, Türkiye’de ve Avrupa’da piyasalar kapalı. Açık olan uzak doğu piyasaları. Japonya’da yapılan 3-5 milyon dolarlık spekülatif alım emri ile kur 7.40’lara geliyor. bunun izah edilebilir, tanımlanabilir bir tanımı var mı?” diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden spekülasyonların yapıldığına dikkat çeken Ertekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Spekülasyon yapıyorlar. Bu vatanın 15 Temmuz’da sokaklara çıkıp tanklara kafa atan evlatları olduğu gibi sayıları çok az olmakla beraber vatan hainleri de var. Spekülasyon yapıyorlar. ‘Kişilerin bankadaki mevduatlarına el konulacak’ diyorlar. ‘Kişilerin döviz hesapları TL’ye çevrilecek’ diyorlar. ‘Serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazı dalgalı kurdan vazgeçilecek, devlet sabit bir kur dikte edecek ve bu kuru baz alacak’ diyorlar. Bununla beraber oluşturacakları ortam içinde insanları bankalardan mevduatlarını çekmeye, yeniden döviz almaya yönlendirebileceklerini düşünüyorlar. 15 Temmuz’da maalesef insanlara bankalara gelerek mevduatlarını çekmeye çalıştılar ama bu kur hareketliliği sonrasında bankalarda biz olağanüstü bir hareketlilik yok. Olağan üstü hareketlilik döviz bürolarında var. Çünkü sağduyulu Türk insanı gidip elindeki dövizi bozduruyor. Yani Başkanının ve Hazine ve Maliye Bakanının çağrısına cevap veriyor. Bu bir suçtur. Ekonomik güvenliği tehdit gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bu astı astarı olmayan haberleri yapan kişilerle ilgili yaptırım kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanımızın yaklaşımını çok olumlu karşılıyoruz. Açıklanan tedbir paketini şuan için yeterli olarak görüyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz.”