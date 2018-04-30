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30 Nisan 2018 17:29

Boydak kardeşler hakkında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın ’Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği’nden cezalandırılmasını isteyen savcı, Hacı Boydak dahil aileden 7 kişi için ise ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan toplamda 105 yıl hapis cezası talep etti.

Boydak kardeşler hakkında istenen cezalar belli oldu

30 Nisan 2018 17:29


Kayseri’de yapılan Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Cumhuriyet Savcısı Memduh Boydak, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve ailenin damadı Murat Bozdağ hakkında mütalaasını verdi.


Cumhuriyet Savcısı Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak hakkında ’Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği’ suçundan 15 yıl ile 25 yıl arasında hapis cezası talep ederken, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve Murat Bozdağ hakkında ise ’Silahlı TErör Örgütüne Üye Olmak’ 6 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi.


Cumhuriyet Savcısı ayrıca, zanlıların Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisselerinin de müsadere edilmesini talep etti.




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