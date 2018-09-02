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02 Eylül 2018 12:23

Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti

Yozgat Milletvekili ve önceki dönem Başbakan Yardımcısı olan Bekir Bozdağ Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti

02 Eylül 2018 12:23

Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bozdağ ve beraberindeki heyete Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının Kampanya çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.


Ziyaret esnasında Ak Parti Yozgat il ve Boğazlıyan ilçe Yöneticileri, Belediye Başkanları, İl Meclis üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atila Yalçın ile Genel Müdür yardımcılarından Kazım Duygulu ve Hulusi Yüksel de hazır bulundular.




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