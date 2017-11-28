Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden Melikgazi’ye Ziyaret

Dr. Kuddusi Erkılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, Sivil toplum Kuruluşlarına yapılan hizmetler ile yatırımlar için teşekkür ederek, 02 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ’BOZOK BULUŞMASI’ programına davet ettiler.

’BOZOK BULUŞMASI’ ile aynı kültür ve değerleri taşıyan bireylerin birlik ve beraberlik içinde olacağını belirten Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ”Bölgesel ve yerel kültür dernekleri önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu’nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz. Bu açıdan BOZOK Buluşmasına olan nazik davetinizden dolayı memnun olduk ” dedi.

Vatanını Milletini Seven, Birliğin Beraberliğin Sevdalısı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek tarihi misyonu itibariyle, gerekse vatanını milletini seven, birliğin beraberliğin sevdalısı olan kardeşlerimize hizmetin en iyisini vermek için çalıştıklarını ve birlik beraberliğe vesile olacak bu güzel organizasyonda hemşerilerimiz ile birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.