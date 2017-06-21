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21 Haziran 2017 02:24

Bozulan asansörden inmeye çalışan çocuk asansör boşluğuna düşerek can verdi

Kayseri’de oturdukları apartmanın 8.

Bozulan asansörden inmeye çalışan çocuk asansör boşluğuna düşerek can verdi

21 Haziran 2017 02:24

katındayken bozulan asansörden inmeye çalışan çocuk, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi 75. yüzyıl caddesi Anaşehir sitesinde meydana gelen olayda, arkadaşı ile beraber asansöre binen B.Y.K. (11) evlerine çıkmak için 8. katın düğmesine bastı. Bu sırada 9. kata çıkan arkadaşı da asansör durunca 9. katın düğmesine basınca asansör katın arasında bozuldu. Asansörün kapısını açarak aşağı inmeye çalışan B.Y.K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine durumu fark eden bina görevlisi, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde binaya gelen sağlık ekipleri, B.Y.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.


B.Y.K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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