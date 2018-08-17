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17 Ağustos 2018 13:41

Bu kuaförde ’Amerikan’ tıraşı yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ABD’ye boykot uygulayacağız" açıklamasının ardından Kayserili esnaf Mehmet Demirdoğan, kuaför dükkanında Amerikan tıraşını yasakladı.

Bu kuaförde ’Amerikan’ tıraşı yasaklandı

17 Ağustos 2018 13:41


Kayserililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye boykot uygulayacağız açıklamasının ardından harekete geçti. Bazı esnaflar ABD menşeli ürünleri dükkanlarından kaldırırken, esnaf Mehmet Demirdoğan da kuaför dükkanında Amerikan tıraşını yasakladı.


Esnaf Mehmet Demirdoğan, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını söyleyerek, “ABD’nin papaz Brunson krizi ile başlattığı ve ardından da ülkemize uyguladığı ambargolara bizde vatanını ve memleketini seven bir esnaf olarak sessiz kalamadık. Emin adımlarla 2023 hedeflerine ulaşan ülkemize atılmak istenen çelmeye izin vermeyeceğiz. Yaşanan gelişmelerden sonra ülkemizin ABD’ye karşı uyguladığı ambargolara destek vermek amacıyla kuaförümüzde Amerikan tıraşını kaldırdık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Her zaman Başkanımızın ve milletimizin arkasındayız” ifadelerini kullandı.




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