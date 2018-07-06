Bu okulda üniversite kazanmak daha kolay

Kayseri’deki 5 proje okulundan biri olan Ali Rıza Özderici Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje Okulunun Müdürü Hüseyin Efe, okulun proje okulu olarak seçilmesinden sonra kültür alanındaki derslerin ağırlığının arttığını, bu durumun mezun olan öğrencilerin üniversitede istedikleri bölüme yerleşme olasılığını artırdığını ifade etti.

Son tercih tarihi 13 Temmuz

Bu yıl 90 kız öğrenci alacaklarını belirten Efe, öğrencilerin proje okul eğitimi sayesinde akranlarına göre avantajlı olacaklarını dile getirdi. Efe, “2-13 temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz hayatlarına yön verecek, liseler için tercih yapacaklar. Bu açıdan öğrencilerimizin doğru tercih yapmaları büyük önem arz ediyor. Peki, niçin öğrencilerimiz Ali Rıza Özderici Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesini tercih etmeliler? Tercih etmeliler. Çünkü okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz alanında uzman öğretmenlerden bakanlığımız tarafından seçilerek görevlendirilen eğitimcilerden öğrenim görme fırsatı yakalayacaklar. Tercih etmeliler. Çünkü okulumuz proje okulu olması sebebiyle bünyemizde hem Fen Lisesi Programı hem de Sosyal Bilimler Lisesi Programı uygulanacaktır. Yani tıp, eczacılık, diş hekimliği ve mühendislik gibi alanlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz fen lisesi programını; hukuk, siyasal, kamu yönetimi, ilahiyat ve psikolojik danışmanlık gibi alanlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz de sosyal bilimler programımızı tercih edebilecekler” diye konuştu.

Kültür dersleri yüzde 75, meslek dersleri yüzde 25

Efe, proje okul olmaları sonrasındaki değişikliklere dair şu bilgileri verdi:

“Öğrencilerimiz yüzde 75 oranında matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya gibi kültür derslerinden, aynı zamanda yüzde 25 oranında her Müslüman’a hayatı boyunca lazım olacak Temel İslami İlimler dersleri görme fırsatını da yakalamış olacaklar. Okulumuzla, Kayseri’nin en köklü üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitesiyle yaptığımız protokol kapsamında öğrencilerimiz, üniversitemizle ortak projelere birlikte imza atabilecek. Öğrencilerimizin hafta içi ile hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ders başarılarını arttırıyor, aynı zamanda öğrencilerimizi hem kurslar seri deneme sınavlarıyla üniversite sınavlarına etkin bir şekilde hazırlıyoruz.”

“Sosyal faaliyetleri de önemsiyoruz”

Eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini vurgulayan Efe, “270 kişilik konferans salonumuz da öğrencilerimiz kariyer günleri, konferans, söyleşi, münazara yarışmaları gibi sosyal etkinliklerine katılabiliyorlar. Spor salonunda öğrencilerimiz hem beden eğitimi derslerini işleyebilecekler hem de ders sonrasında tekvando, okçuluk, hentbol gibi kurslara da katılabilecekler. Tam gün eğitim yapmamız nedeniyle öğrencilerimiz yemekhanemizde sıcak yemek yeme fırsatını da bulabilecekler. Ayrıca ilk 10’a giren öğrencilerimize 4 yıl boyunca geçerli olacak yemek bursu kazanma fırsatı da sunuyoruz. ‘TUBİTAK Projeleri’, ‘TUBİTAK Bilim Fuarları’ ve her türlü yarışmalara katılabilmenin yanı sıra öğrencilerimize aynı zamanda Kur’an-ı Kerim sınıfımızda, dil sınıfımızdan, etüt sınıfımızdan abdesthanemizden, mescidimizden beş bin kitaplı zengin kütüphanemizden de faydalanma fırsatını sunuyoruz. Bizler Ali Rıza Özderici Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler ve Proje Okulu olarak tüm velilerimiz ve tüm öğrencilerimizi okulumuz hakkında daha ayrıntılı ve daha bilgi almak ve okulumuzu yerinde görmek üzere okulumuza davet ediyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından her şeyin bir doğru tercih ile başlayacağının unutulmamasının ve ilk tercihlerinin Ali Rıza Özderici Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje Okulu proje okulu olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.