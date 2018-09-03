Büçükçakır Mahallesi’ne yeni okul yapılıyor

İlçede ikili eğitimin yapıldığı tek mahalle olan Büyükçakır Mahallesindeki sorunu çözmek için çalışmalara başlayan belediye meclisi, detaylı inceleme için konuyu Belediye İmar Komisyonuna havale etti.

Konu ile ilgili meclis üyelerine bilgiler Başkan Esat Öztürk; “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de ikili öğretimi kaldıracağız demişti. İlçemizde sadece Büyükçakır Mahallemizdeki okulda ikili öğretim yapılmaktaydı. Belediye olarak, bu bizim işimiz değil demeyerek, konuyla ilgilendik. Hayırsever Koyuncu Ailesinin de 300 bin TL desteği ile okulumuzun imalatına başlandı. Okul yapılacak arazide çalışmalar tamamlandı. Yakında su basmanı dökülecek. İnşaallah okulların açılmasına yetiştirmek istiyoruz ama bu bir haftada sarkabilir. Bu çalışmayla Büyükçakır Mahallesindeki büyük bir sıkıntıyı gidermiş olacağız. Mahalleye ziyarete gittiğimizde insanlarımızın en yoğun talebi bu konudaydı. İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş adamlarımızın da desteği ile bu konuyu çözüme kavuşturmuş olduk.“ diye konuştu.

Başkan Esat Öztürk konuşmasında bir müjdeli haber daha vererek mahalleye ayrıca sağlık evi yapılacağını söyledi.

Belediye İmar Komisyonu raporu, 5 Eylül Çarşamba Günü yapılacak ek meclis toplantısıyla karara bağlanacak.