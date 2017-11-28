Bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Hastane Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan G.B.’yi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, G.B.’nin atlama ihtimaline karşılık önlem alırken, polis ekipleri de G.B.’yi ikna etmek için çatıya çıktı. Polis ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları sonrasında G.B. ikna edilerek çatıdan indirildi.

G.B., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.