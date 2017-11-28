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28 Kasım 2017 15:43

Bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

Kayseri’de bunalıma giren bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

28 Kasım 2017 15:43


Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Hastane Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan G.B.’yi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, G.B.’nin atlama ihtimaline karşılık önlem alırken, polis ekipleri de G.B.’yi ikna etmek için çatıya çıktı. Polis ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları sonrasında G.B. ikna edilerek çatıdan indirildi.


G.B., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.




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