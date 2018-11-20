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Bunalıma giren şahıs kendini astı

Kayseri’de, bunalıma girdiği iddia edilen 22 yaşındaki bir şahıs, iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen 22 yaşındaki bir şahıs, iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni mahalle 26. sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.D. (22), kendisini tavanda bulunan kancaya astı. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.


M.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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