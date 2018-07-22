Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 11:59

Bunlar villa değil AFAD tarafından yapılan ‘Afet Evleri’

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız şuana kadar kentte 100 adet afet evinin tamamlandığını, yapım aşaması devam eden bölgelerin olduğunu ifade ederek; "Afet evlerimize baktığımızda şunun üzerinde duruyoruz; bizim insanımız en iyisine layıktır, en iyisini yapıp en iyisini verelim" dedi.

Bunlar villa değil AFAD tarafından yapılan ‘Afet Evleri’

22 Temmuz 2018 11:59


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde afetlerden zarar gören vatandaşlara verilmek üzere yapımına başlanacak konutlar tarafından protokol imzalanmasının ardından Kayseri’deki afet evleri sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Şuana kadar kentte 100 tane evin tamamlandığını ve devam eden Afet Evleri’nin bulunduğunu dile getiren AFAD İl Müdürü Osman Atsız, hedeflerinin vatandaşa en iyisini yapmak olduğunu dile getirdi. Atsız; “Kayserimizin afetselliğinde birinci sırada kaya düşmesi gelmektedir. Türkiye’de en fazla kaya düşmesi maalesef eski tabirle köy şimdiki deyimiyle mahallelerimizde olmaktadır. Afet evlerimizin yapımları devam etmektedir. Özellikle 2007 yılından sonra hükümetimizin aldığı kararlarla hızlanmıştır. Şuana kadar Kayseri’de 100 tane evimiz tamamlanmış, 19 tanesi devam etmektedir. Ancak harita, yer seçimi gibi çalışmalarımızın devam ettiği yerlerimiz de vardır. Şuanda Başköy’de yaklaşık 48 tanesinin her işlemi tamamlandı şuanda noter kurası çekimi aşamasına yaklaştık. Felahiye ilçemizde 98 kişi için bir çalışmamız var. Afet evlerimize baktığımızda şunun üzerinde duruyoruz; bizim insanımız en iyisine layıktır, en iyisini yapıp en iyisini verelim. AFAD Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda yapılan evlerimize baktığımızda birçok bölgemizde şunu görürsünüz; ‘Bu villaları kim yaptı’? Bunlar villa değil, afet evleri” diye konuştu.


Afet Evleri çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Atsız; “En yakın örneğine bakacak olursak İncesu’nun Saraycık mahallesinde 12, Başköy’de 42 tane, Akdere’de 40’ın üzerinde teslim ettik. Taşhan, Kızık’da ve birçok yerde kadastro çalışmalarımız ve afet evleri yapım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç