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Bünyan Belediyesi eski kıyafet, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandıracak

Bünyan Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilecek proje ile eski kıyafet ayakkabı ve tekstil ürünleri toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.


Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu;”İlçemizin muhtelif yerlerine yerleştireceğimiz kumbaralar ile her türlü ayakkabı, giysi ve tekstil ürünü durumunun ne olduğuna bakılmaksızın toplayacağız. Belirlenen merkezde ayrılarak kullanılacak durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kullanılmayacak durumda olanlar da geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılacak. Bu süreçte vatandaşlarımızın projeye destek olacağından eminiz ” dedi.


2018 yılı Kasım ayı meclisinde görüşülen proje meclis üyelerinden de tam destek aldı.

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