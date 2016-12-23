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23 Aralık 2016 09:38

Bünyan’da doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı

Bünyan’da doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı

23 Aralık 2016 09:38

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçede doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını, ilçe geneline doğalgazın verildiğini önümüzdeki günlerde abonelik işlemlerinin başlayacağının müjdesini verdi.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’da doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığını doğalgaz şebeke hattının gazlı test sürecinde olduğunu belirtti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu,” Yapılmaz denileni yaparak rekor denilebilecek bir sürede doğalgaz alt yapı çalışmalarını tamamladık. 2016 Mart ayında başlayan alt yapı çalışmalarını 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu süre zarfında vatandaşlarımız bazı sıkıntılar yaşadı. İnşallah hepsi geride kaldı. İlçemiz genelinde doğalgaz şebekesine gaz verildi. İnşallah önümüzdeki günlerde abonelik işlemeleri başlayacak. Genel Müdürümüz Sayın Hasan Yasir Bora Bey başta olmak üzere, yaz boyunca gayretli bir çalışma sergileyen Kayserigaz ailesine, teşekkür ediyorum. İlçemize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Bünyanlı vatandaşlar da müjdeli haber için Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür ederek heyecanla doğalgazı evlerinde kullanacakları günleri beklediklerini ifade ettiler.



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